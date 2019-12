Auf den Weg in die Scharia?

Was reitet Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) eigentlich, dass dieser mittlerweile nicht mehr tragbar ist, dürfte jeden klar sein, genau wie das ganze Regime Merkel. Aber was Er sich wider geleistet hat, ist nur noch unverantwortlich. Justizminister Heiko Maas will Kinderehen in Deutschland zu lassen. So berichtete die „The Huffington Post“. Immer neue Abartigkeiten des Regimes Merkel. Kinderrechte scheinen in diesem Land nicht mehr zu gelten.

Bundesjustizminister Heiko Maas hat einen Gesetzentwurf zur Kinderehe vorgelegt. Anstatt diese zu verbieten, will er sie nur in bestimmten Fällen aufheben lassen. Die Empörung ist selbst in der Koalition groß. Aber ist dieses nicht nur heiße Luft?

Bisher war der Plan der Bundesregierung, im Ausland geschlossene Kinderehen zu annullieren

Ein neuer Gesetzesentwurf von Justizminister Maas sieht das nun jedoch nicht vor

In dem umstrittenen Gesetzentwurf des Bundesjustizministers Heiko Maas heißt es, dass Kinderehen dann aufgelöst werden sollen, wenn das Kindswohl gefährdet wäre. Abgesehen davon, dass Kinderehen das Kindswohl in jedem Fall gefährden, ist dieser Entwurf einfach nur dürftig. Ehen von Minderjährigen sollten in jedem Fall verboten sein.

Entsprechend groß war die Empörung selbst in den eigenen Reihen. »Dilettantisch«, »ängstlich« und »nicht akzeptabel« lauteten nach einem Bericht der Huffington Post die Kommentare des Koalitionspartners.

Klare Worte findet die stellvertretende Bundesvorsitzende der Alternative für Deutschland Beatrix von Storch: »Schritt für Schritt halten so die Werte der Scharia bei uns Einzug. Wenn Sie von diesem Ansinnen zurückrudern wollen, Herr Maas, dann stellen Sie bitte klar, dass die Scharia unvereinbar mit unserer Verfassung und unseren Werten ist. Alles andere ist ein Offenbarungseid.«

Und in der Tat sind die Kinderehen nur ein Symptom. Sie verdeutlichen, wie weit die Scharia bereits in Deutschland Fuß gefasst hat. Die Zivile Koalition hat zu diesem Thema eine Broschüre erstellt, die hier bestellt oder heruntergeladen werden kann.

Was Politiker geheim halten sind1.475 verheirateter Kindern in Deutschland, darunter 361 Kinder unter 10 Jahren. Es verbirgt sich der schlichte Sachverhalt dahinter, dass sich ältere perverse Männer über junge Mädchen hermachen und sie missbrauchen“, sagt Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Dies allein zeigt in welchen Zustand dieses Land bereits ist.

Maas &Co ist nicht nur antidemokratisch, sondern zudem ein Protegee Islamisierung.

Eigentlich wäre damit das Urteil für eine demokratisch nicht tragbare Person, die antiaufklärerisch bzw. voraufklärerisch ist, final gesprochen. Aber nicht in einem Mainstream und in einer vermeintliche .Regierung, die all dies unterstützt!

Im Übrigen, was war das mit dem @Missbrauchsskandal gegen Kinder, – nur gg. die Katholische Kirche ermittelt, gesamtgesellschaftlich in keiner Weise aufgearbeitet (obwohl dort 99% der Problematik wurzelt) und nun sogar ex kathedra konterkariert!!!

Diese Institutionen ( Regierung u. Ministerien) können nicht mehr beanspruchen einen Rechtsstaat und eine an den Menschenrechten orientierte Demokratie zu repräsentieren!

Er ist offener Unterstützer von Täterschutz, Opferverhöhnung, massivem Rechtsbruch und Gesinnungsterror gegen Andersdenkende. Zudem ein Karrierist, dem es prinzipiell egal ist, wie er nach oben kommt. Es fällt einem immer schwerer hierfür noch gemäßigten Worte zu finden. Zum Selbstschutz werde hier bestimmte Formulierungen rausgestrichen. Natürlich habe ich dafür Verständnis. Ca. vor einem Jahr hat dieser Mann auch wörtlich gesagt, dass es “ keine rechtliche Grundlage für den Anspruch auf innere Sicherheit gibt“. Das er selbst als Volljurist nicht Weiß, das die vornehmste Aufgabe des Staates die innere und äußere Sicherheit ist, kann einen nur noch in Erstaunen versetzten. Und jetzt dies.

Herr Maas, sie haben es nicht verdient, Bundesjustizminister in diesem Staat zu sein. Ich fordere sie hiermit auf, ihr Amt zur Verfügung zu stellen. Bitte gehen sie.

Ich hoffe jeden Tag auf den berühmten Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Es kann doch nicht mehr lange dauern. Hoffe ich jedenfalls. Das Regime Merkel muss weg und das so schnell wie möglich.

Das erinnert mich an den (illegalen) Handel mit Rhinozeros-Horn. Angeblich ist es, dass Mittel der Wahl, wenn ältere Ost-Asiaten Erektionsstörungen beheben wollen. Sowohl die echte Substanz als auch „Imitate“ erzielen horrende Preise, vierstellig für wenige Gramm.

Entweder wirkt es, aus rein psychologischen Gründen, oder es wirkt nicht, dann war die Substanz gefälscht.

Entweder es klappt, oder die Braut war nicht jung und unschuldig genug. Einfach nach Viagra zu greifen wäre ja zu einfach und dem eigenen sozialen Status nicht angemessen.

Und eben wegen dieses Status hat man auch genügend Einfluss auf die deutsche Rechtslage, so wie’s aussieht.

Würde ich jetzt schreiben, was ich über Maas wirklich denke, hätte ich wegen Beleidigung eine Hausdurchsuchung am Hals. Das wäre ja nicht das erste Mal in diesem Unrechtsdeutschland, dass man wegen eines so niedrigschwelligen Delikts, Hausbesuch von der Staatsmacht bekommt, wenn sich das Establishment beleidigt fühlt.

So geschehen im Fall eines AFD Offiziellen, der eine Fotomontage unserer Volksverräter auf der Anklagebank veröffentlicht hatte.

Für alle anderen in diesem Lande gilt. Die Beleidigung ist ein reines Antragsdelikt und wird mangels öffentlichen Interesses täglich in Tausenden Fällen eingestellt.

Beleidigt man die herrschende Klasse gibt es kein Halten vor dem GG mehr. Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist dann auch wegen eines solch niedrigschwelligen Delikts kein besonders zu schützendes Rechtsgut mehr.

Das kennt man eigentlich schon aus Zeiten der DDR und der Stasi. Also nichts Neues.

Wir leben schon in einer Diktatur.

Anmerkung:

Der ideologisch verblendete Justizminister hat wieder zugeschlagen.

Aber zwischenzeitlich soll er schon wieder zurückgerudert haben.

Nachdem der offensichtliche „Kinderfreundliche Spiegel“ sich zunächst noch positiv über dieses Gesetzesmachwerk zur Legalisierung von Kindersex geäußert hatte, traf Herrn Maas die volle Wucht seiner linken Freunde aus CDU und Teilen der SPD und vor allen Dingen der breiten Öffentlichkeit. Daher behauptet er jetzt das Gegenteil von dem eben Gesagten und der Spiegel dürfte wieder einige Tausend Abonnenten mehr verloren haben.

Spielt aber keine Rolle. Das dieser Herr eingesperrt gehört steht außer Frage Genau wie das ganze Merkel Regime.

