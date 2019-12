Deutschland wird verändert. – Teil 1

Es steht außer Frage, dass die Flüchtlingspolitik von ROT/ROT/GRÜN & SCHWAZ unser Deutschland in wenigen Jahren Kulturell und Gesellschaftlich verändern wird. Diese Veränderungen sind voll im Gange und viele in dieser Gesellschaft schauen einfach nur zu. Was uns erwartet oder erwarten kann, möchte ich anhand der Scharia und deren Gesetze verdeutlichen. Deswegen werde ich meinen Artikel in mehrere Abschnitte unterteilen.

Was geschieht gerade?

Alle zuziehenden Menschen, die Bürger in Deutschland werden wollen, dürfen ihre Kultur und ihre Religion mitbringen. Je mehr Zuziehende aus einem Kulturkreis kommen, desto größer wird ihr kultureller Einfluss. Derzeit leben mindestens 5 Millionen Muslime in Deutschland und es werden ständig mehr dank Merkels Politik der offenen Grenzen. Ihre Zahl wird sich in wenigen Jahren verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen oder vierfachen, so dass der Islam als Religion und Kultur seinen Einfluss in Deutschland verstärken wird.

Zur Kultur und Religion des Islams gehört unabdingbar die Scharia. Wir können nicht voraussetzen, dass die Scharia an das deutsche Recht angepasst wird, damit beispielsweise keine Kinderehen geschlossen werden. Doch letztendlich sind diese Frühehen irrelevant. Sie sind nur ein Symptom und ein Zeichen hierfür, dass die Scharia in Deutschland angekommen ist und an Einfluss gewinnt.

Die Frage, die wir uns nicht mehr stellen werden, lautet, welches Gesetzbuch in Deutschland die Oberhand haben wird: das Grundgesetz oder die Scharia? Bei der Beantwortung dieser Frage geht es nicht um ein abendländisches Rechtsprinzip, sondern um Fakten. Die Fakten sprechen eine eindeutige Sprache: Die Scharia wird über dem Grundgesetz stehen!

Warum? Noch gibt die Zahl der Muslime in Deutschland nicht den Ausschlag. Den Ausschlag gibt der „Clash of Civilizations“, der Kampf der Kulturen. Die zuwandernden Muslime sind jung, kräftig und haben viele Nachkommen. Die Deute Gesellschaft ist alt und die Geburtenraten sind schwach und wir haben kaum Kinder. Unter diesen Voraussetzungen hat es bisher noch nie eine eingeborene Kultur geschafft, sich zu behaupten.

Was bedeutet die Scharia für Deutschland und Europa?

ISLAMISCHE GELEHRTE BEHAUPTEN: Das islamische Gesetz ist perfekt, universell und ewig. Die Gesetze Deutschlands und Europas sind befristet, begrenzt und endlich. Es ist die Pflicht eines jeden Muslims, die Gesetze Allahs, die Scharia, zu befolgen. Die Deutschen Gesetze sind von Menschen gemacht, während das Schariagesetz heilig ist und von Allah, dem einzigen rechtmäßigen Gott kommt.

DIE SCHARIA: Die Scharia basiert auf Prinzipien, die im Koran niedergelegt sind sowie in anderen islamischen religiösen/politischen Texten. Es gibt keine gemeinsamen Grundsätze zwischen dem Deutschen Gesetz und der Scharia.

Unter dem Gesetz der Scharia gibt es:

Keine Religionsfreiheit

Keine Meinungsfreiheit

Keine Gedankenfreiheit

Keine künstlerische Freiheit

Keine Pressefreiheit

Es gibt keine Gleichheit der Menschen – ein Nicht-Muslim, Kafir, ist niemals einem Muslim gleichgestellt.

Es gibt keinen gleichwertigen Schutz für Menschen verschiedener Klassen unter der Scharia. Das Recht ist dualistisch, mit einer Reihe von Gesetzen für muslimische Männer, und anderen Gesetzen für Frauen und Nicht-Muslime.

Es gibt keine Gleichberechtigung für Frauen. Frauen dürfen geschlagen werden.

Ein Nicht-Muslim darf keine Waffen tragen.

Es gibt keine Demokratie, weil Demokratie bedeutet, dass Nicht-Muslime den Muslimen gleichgestellt sind.

Unsere Verfassung ist ein von Menschen geschaffenes Dokument der Ignoranz (Jahiliyah), das sich der Scharia unterwerfen muss.

Nicht-Muslime sind Dhimmis , Bürger dritter Klasse.

, Bürger dritter Klasse. Alle Regierungen müssen durch das Schariagesetz regieren.

Anders als das allgemeine Gesetz ist die Scharia nicht unterschiedlich auslegbar und kann nicht verändert werden.

Die Goldene Regel gilt nicht. (https://de.wikipedia.org/wiki/Goldene_Regel)

DIE LÖSUNG

Dieses Buch stützt sich auf Tatsachen und vermittelt Wissen, das auf analytischem und kritischem Denken beruht. Wenn Sie zu Ende gelesen haben, werden Sie wissen, was die Scharia genau ist. Wichtiger noch: Sie werden wissen, worauf die Basis der Scharia beruht. Sie werden einen Erkenntnisstand über den Islam erreichen, den die wenigsten im Westen haben. Dadurch wird sich Ihnen der Islam erschließen.

DIE DREI SICHTWEISEN DES ISLAM

Es gibt bezogen auf den Islam drei Standpunkte. Der Standpunkt hängt davon ab, wie man über Mohammed denkt. Wenn man glaubt, dass Mohammed der Prophet Allahs ist, dann ist man ein Gläubiger. Wenn man es nicht glaubt, dann ist man ein Ungläubiger. Der dritte Standpunkt ist der eines Apologeten des Islam. Apologeten glauben zwar nicht, dass Mohammed ein Prophet war, aber sie sind tolerant gegenüber dem Islam, ohne wirklich etwas über den Islam zu wissen.

Hier ein Beispiel für diese drei Sichtweisen:

In Medina saß Mohammed einen ganzen Tag lang neben seiner 12-jährigen Frau, während sie dabei zusahen, wie 800 Juden durch das Schwert geköpft wurden. Sie wurden enthauptet, weil sie gesagt hatten, dass Mohammed nicht der Prophet Allahs sei. (The Life of Muhammad, A. Guillaume, Oxford University Press, 1982, pg. 464.)

Muslime sehen diese Tode als notwendig an, denn das Leugnen von Mohammeds Prophetentum war, und ist weiterhin, ein Angriff gegen den Islam. Sie wurden geköpft, weil Allah es billigt. Ungläubige betrachten diesen Akt als Beweis dschihadistischer Gewalt des Islam und als grausame Tat. Apologeten sagen, dass es sich um ein historisches Ereignis handelt; dass alle Kulturen in ihrer Vergangenheit Gewalttaten verübt haben, und dass man darüber nicht urteilen darf. Sie haben niemals einen der grundlegenden Texte des Islam gelesen, sprechen aber über den Islam als wären sie Experten. Je nach Standpunkt war der Mord an den 800 Juden:

Ein absolut heiliger Akt.

Eine Tragödie.

Ein historisches Ereignis unter vielen. Wir haben Schlimmeres getan.

Es gibt keine „richtige“ Sichtweise des Islam, weil diese Sichtweisen nicht miteinander vereinbar sind. Dieses Buch wurde aus der Sicht der Ungläubigen geschrieben. Alles in diesem Buch wird aus der Perspektive betrachtet, welche Auswirkungen der Islam auf Nicht-Muslime hat. Das bedeutet auch, dass die Religion eine untergeordnete Rolle spielt. Einem Muslim ist der Islam als Religion wichtig, aber alle Ungläubigen sind von den politischen Ansichten des Islam betroffen.

Dieses Buch beschäftigt sich mit dem Islam als politisches System. Es beschäftigt sich nicht mit Muslimen oder ihrer Religion. Muslime sind Menschen und unterscheiden sich voneinander. Religion ist das, was jemand macht, um ins Paradies zu kommen und die Hölle zu vermeiden. Es ist weder nützlich noch notwendig über den Islam als Religion zu sprechen. Wir müssen über den politischen Islam sprechen, weil er ein mächtiges politisches System darstellt.

WAS IST SCHARIA?

Das Schariagesetz ist islamisches Recht. Die Scharia ist die Basis jeder Forderung, die Muslime an unsere Gesellschaft stellen.

Wenn man von Schulen verlangt, dass ein Raum für islamische Gebete eingerichtet werden soll, wird damit gefordert, das Schariagesetz umzusetzen.

Wenn eine Muslimin ein Kopftuch trägt, geschieht es aus Gehorsam gegenüber dem Schariagesetz.

Als unsere Zeitungen die dänischen Mohammed-Karikaturen nicht veröffentlichten, war das eine Unterwerfung an die Forderungen der Scharia.

Wenn unsere Krankenhäuser dazu aufgefordert werden, muslimische Frauen auf eine spezielle Art zu behandeln, dann ist dies Scharia.

Wenn unsere Lehrbücher von muslimischen Organisationen geprüft werden, bevor sie an Schulen eingesetzt werden, geschieht dies in Übereinstimmung mit dem Gesetz der Scharia.

Der Angriff auf das World Trade Center, in Nizza, in Paris und München wurde in Übereinstimmung mit den Regeln des Krieges Dschihad, verübt, die man im Schariagesetz findet. Das Schariagesetz ist die Basis des religiösen, politischen und kulturellen Lebens aller Muslime.

Die Scharia wird gerade nach und nach in Amerika und Europa eingeführt, und das, obwohl es keine Kenntnisse darüber gibt, was Scharia eigentlich ist, weil öffentliche, private oder religiöse Schulen nichts darüber lehren.

DIE GUTE NACHRICHT

Am leichtesten lernt man durch das Schariagesetz etwas über den Islam. Durch die Scharia erhält man eine ganz praktische Einführung in den Koran und Mohammeds Wirken.

Wenn man die Scharia kennt, versteht man auch den Islam. Die meisten Menschen denken, dass der Islam kompliziert oder sogar unmöglich zu verstehen ist, aber wenn man seine Prinzipien versteht, ist der Islam sehr, sehr logisch. Er beruht auf unterschiedlichen Sichtweisen zu Menschheit, Logik, Wissen und Ethik. Wenn man einmal die Prinzipien und die Logik verstanden hat, kann man nicht nur erklären, was passiert und warum, sondern ist in der Lage, den nächsten Schritt in diesem Prozess vorauszusagen.

ZUM VERSTÄNDNIS DER REFERENZNUMMERN

Bevor man die Scharia verstehen kann, muss man drei Bücher kennenlernen, die die Grundlagen der Scharia bilden. Jede Regelung, jedes Gesetz in der Scharia basiert auf einer Referenz im Koran oder in der Sunna (dem perfekten Beispiel Mohammeds, niedergeschrieben in zwei Texten – Hadith und Sira). Jedes einzelne Gesetz im Islam muss auf den Koran und die Sunna zurückzuführen sein.

Wir kennen die Sunna durch persönliche Details aus dem Leben Mohammeds. Wir wissen, wie er seine Zähne geputzt und welchen Schuh er zuerst angezogen hat. Wir kennen die Sunna, weil wir die Sira und den Hadith haben. Sie denken wahrscheinlich, dass der Koran die Bibel des Islam ist. Das stimmt so nicht. Die Bibel des Islam sind der Koran, die Sira und der Hadith. Diese drei Texte werden auch „die Trilogie“ genannt. Der Koran enthält nur einen kleinen Teil, nur 14% der Gesamtwortzahl der Doktrin, die man Islam nennt. Der Textanteil, der der Sunna (Sira und Hadith) gewidmet ist, beträgt 86% der gesamten textlichen Doktrin des Islam. Islam ist 14% Allah und 86% Mohammed. Die Scharia ist nicht mehr als die Verdichtung und Fortschreibung des Koran und der Sunna. Daher ist es unmöglich, die Scharia zu verstehen, ohne ein gewisses Verständnis der Doktrin zu haben, die man im Koran, im Hadith und in der Sira findet. Wenn Sie nach diesem Kapitel eine beliebige Seite dieses Buchs aufschlagen, werden Sie sehen, dass die meisten Abschnitte eine Indexnummer haben.

Ein klassischer Scharia-Gesetzestext ist Reliance of the Traveller [Das Vertrauen des Reisenden, dt. Übersetzung liegt nicht vor], N. Keller, Amana Publications.

Der Text ist maßgebend, insofern seine Genauigkeit von fünf der größten zeitgenössischen islamischen Gelehrten bescheinigt und verbrieft ist.

Es handelt sich um ein 1.200-seitiges Buch aus dem 14. Jahrhundert, das folgenden Themen gewidmet ist: politische Kontrolle über die Nicht-Muslime, Gebet, Dschihad, Testamente und Grundbesitz, Strafe, Geschäftsordnung von Gerichten sowie Landnutzung. Der Text deckt sowohl Gesetzliches wie Theologisches ab.

Hier ein typischer Abschnitt:

o8.0 APOSTASIE [ABKEHR] VOM ISLAM

o8.1 Wenn eine Person, die die Pubertät erreicht hat und gesund ist, vorsätzlich den Islam verlässt, dann verdient sie den Tod. (Bukhari 9,83,17) Mohammed: „Ein Muslim, der zugegeben hat, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und dass Ich Sein Prophet bin, darf nicht getötet werden außer aus drei

Gründen: als Strafe für Mord, wegen Ehebruchs und wegen Apostasie.“

Die Referenz o8.1 ist eine Indexnummer im Scharia-Gesetzestext The Reliance of the Traveller. Der Text ist unterteilt in Abteilungen – a, b, c usw. Dieses spezielle Gesetz findet man in Abteilung o;

Abschnitt 8; Unterabschnitt 1. Mit der Indexnummer o8.1 wird man direkt auf die Quelle, The Reliance of the Traveller verwiesen.

Im oben genannten Beispiel finden wir nicht nur das Gesetz, dass Apostaten (Menschen, die den Islam verlassen) getötet werden sollen, sondern werden auch auf die unterstützende Doktrin im Hadith hingewiesen, einem sakralen Text, der zusammen mit dem Koran benutzt wird. Ein Hadith ist das, was Mohammed getan oder gesagt hat.

Der hier zitierte Hadith stammt aus dem Sahih al-Bukhari, einem von sechs kanonischen Hadith-Sammlungen des sunnitischen Islam. Diese Überlieferungen des Propheten, oder Hadithe, wurden von dem muslimischen Gelehrten Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari etwa 200 Jahre nach Mohammeds Tod gesammelt und während Bukharis Lebenszeit zusammengetragen. Es ist die maßgeblichste aller Hadith-Sammlungen. Sahih bedeutet authentisch oder korrekt. Beachten Sie die Indexnummer – 9,83,17. Sie ist eine Art Kapitel- und Versindex, so dass Sie leicht im Original nachlesen können. Alle Hadithe, inklusive dem von Bukhari, können auf vielen US amerikanischen Internetseiten von Universitäten nachgelesen werden. Hier ein Schariagesetz, das durch den Koran unterstützt wird:

o9.0 DSCHIHAD

o9.0 Dschihad bedeutet Krieg gegen Kafire [Nicht-Muslime] zur Einführung des Islam.

(Koran 2:216) Zu kämpfen ist euch vorgeschrieben, auch wenn es euch widerwärtig ist. Doch es mag sein, dass euch etwas widerwärtig ist, was gut für euch ist, und es mag sein, dass euch etwas lieb ist, was übel für euch ist. Und Allah weiß es, doch ihr wisset es nicht.

Ganz oben wird der Text aus der Scharia zitiert, der definiert, was Dschihad bedeutet und dann folgt der zugrundeliegende Quellentext im Koran. Auch hier können Sie die Richtigkeit der Koranverse und des Originalhinweises, o9.0, im Reliance of the Traveller nachprüfen. Es gibt noch eine letzte Art von Verweis auf ein unterstützendes Dokument:

WIE MAN MIT EINER AUFSÄSSIGEN FRAU UMGEHT

m10.12 Wenn ein Ehemann Anzeichen von rebellischem Verhalten erkennt…

(Ishaq969) … Männer mussten Frauen bereitwillig Vorschriften auferlegen, da diese Gefangene der Männer waren und keine Kontrolle über sich selbst hatten.

Hier ist die übliche Scharia-Verweisnummer m10.12 angeführt, die sich auf die ursprüngliche Quelle, Reliance of the Traveller, bezieht. Die Ishaq-Indexnummer 969 ist die Quellenangabe einer Randnotiz, mit der man in der Sira (Mohammeds Biographie – The Life of Muhammad, ins Englische übersetzt von A. Guillaume – dt. Üb. liegt nicht vor) die Quellenangabe selbst überprüfen kann.

GLAUBWÜRDIG UND AUTORITATIV

Dieses Buch vermittelt faktenbasiertes Wissen, das auf kritischem Denken und kritischer Analyse beruht. Alles, was Sie hier lesen, können Sie unabhängig von diesem Buch nachprüfen. Dieser Ansatz ist ganz anders, als einen Muslim oder einen „Experten“ zum Islam und zur Scharia zu befragen. Wenn ein Muslim oder ein Experte etwas über den Islam sagt, das im Widerspruch zu Koran oder Sunna steht, dann ist die Aussage des Experten automatisch falsch. Sagt der Experte etwas, das mit Koran oder Sunna übereinstimmt, dann liegt er automatisch richtig, auch wenn sein Kommentar dann überflüssig ist. Wenn Sie einmal den Koran und die Sunna selbst kennengelernt haben, brauchen Sie keine weiteren Expertenmeinungen.

DER POLITISCHE ISLAM

Der größte Teil der Trilogie handelt nicht davon, wie man ein guter Muslim wird. Vielmehr beschäftigen sich die meisten Textteile mit den Ungläubigen. Der Koran widmet 64% seines Texts den Ungläubigen und die Trilogie als Ganzes beschäftigt sich mit 60% ihres Gesamttexts mit den Ungläubigen.

Der Islam ist NICHT nur eine Religion. Er bildet eine komplette Kultur mit einem detaillierten politischen System, einer Religion und einem Gesetzeskodex – der Scharia. Mohammed predigte die Religion des Islam 13 Jahre lang in Mekka und brachte 150 Araber dazu, zum Islam zu konvertieren. Dann ging er nach Medina und wurde zum Politiker und Kriegsherrn. Nach zwei Jahren in Medina war jeder Jude ermordet, versklavt oder ins Exil vertrieben worden. Mohammed war während der letzten neun Jahre seines Lebens durchschnittlich alle sechs Wochen in gewalttätige Ereignisse verwickelt (1. The Life of Mohammed, A. Guillaume, Oxford University press, 1955, page 660.)

Mohammed starb ohne einen einzigen seiner Feinde am Leben gelassen zu haben.

Dies war kein religiöser Prozess, sondern ein politischer. Der Dschihad ist politische Aktion mit religiöser Motivation. Der politische Islam ist die Doktrin, die sich mit den Nicht-Muslimen befasst. Mohammed hatte mit seinem religiösen Programm keinen Erfolg, aber sein politischer Prozess des Dschihad war ein Triumphzug. Das Schariagesetz ist die politische Durchsetzung der islamischen Kultur.

Der größte Unterscheid zwischen der Scharia und dem jüdischen religiösen Gesetz, der Halacha, ist die politische Natur des Islam. Das jüdische Recht sagt nichts über Nicht-Juden aus und betont ausdrücklich, dass das Gesetz des jeweiligen Landes über der Halacha steht. Die Scharia hat einiges zu sagen über die Kafire [Nicht-Muslime] und wie man mit ihnen umgeht, sie unterwirft und über sie herrscht. Die Scharia beansprucht politische Überlegenheit über die jeweilige Verfassung eines Landes. In der Scharia steht nichts Gutes für Nicht-Muslime. Ein guter Grund für jeden Ungläubigen, die Scharia zu kennen, insbesondere für diejenigen, die sich im Bereich von Politik, Verwaltung und Recht bewegen. Im Schariagesetz geht es um Ungläubige wie auch um Muslime. Die Haltung und Handlungen des Islam gegenüber Ungläubigen sind politisch und nicht religiös begründet. Obwohl die Scharia jedes einzelne Prinzip unseres [Grundgesetzes] verletzt, wird sie derzeit gesetzlich verankert, weil die Deutschen und Europäer kein Bewusstsein für die Scharia und ihre Bedeutung haben.

SCHARIA UND DEUTUNG

Wenn man mit unangenehmen Versen aus dem Koran konfrontiert wird, heißt es oft, dass die wahre Bedeutung davon abhängt, wie man den Text interpretiert. Seit über tausend Jahren liefert die Scharia die offizielle und maßgebliche Deutung für den gesamten Islam. Scharia ist die Interpretation von Koran und Sunna durch die ausgezeichnetsten Gelehrten des Islam. Es gibt keinen Grund, nach weiteren Deutungen zu suchen; die Arbeit wurde in den letzten tausend Jahren bereits erledigt. Neue Fragestellungen müssen im Islam entsprechend der Scharia – dem letztendlichen und universellen moralischen Kodex der gesamten Menschheit bis zum Ende aller Zeiten – erwogen und beurteilt werden.

Die Scharia basiert auf dem perfekten, unabänderlichen Koran und der Sunna. Die überwältigende Mehrheit der islamischen Gelehrten argumentiert, dass die Scharia Allahs Willen in Vergangenheit und Gegenwart verkörpert. Sie sollte von allen Völkern in ihrer gegenwärtigen Form als das einzige heilige Gesetz befolgt werden. Jede Änderung oder Reform der Scharia muss auf dem Koran und der Sunna Mohammeds basieren, ganz so wie der bisherige klassische Text.

TECHNISCHE DETAILS

Wenn Sie etwas in diesem Buch lesen und mehr darüber wissen wollen: die meisten Abschnitte haben eine Indexnummer. Sie können sie im Originaltext nachschlagen.

(Koran 1:2) bezieht sich auf den Koran, Sure 1, Vers 2. (Ishaq123) bezieht sich auf Ishaqs Sira, Randnotiz 123. (Bukhari 1,3,4) bezieht sich auf Sahih Bukhari, Band 1, Buch 3, Nummer 4. (Muslim 012, 1234) bezieht sich auf Sahih Muslim, Buch 12, Nummer 1234.

Ende des Ersten Teils

