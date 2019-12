Die beliebtesten und lustigsten Kartenspiele

Beinahe jeder von uns wuchs mit Kartenspielen auf. Mit Freunden und in der Familie hat man schon im mer fleißig gespielt. Es gibt so viele verschiedene Kartenspiele und den Spaß daran verliert man nie. Sie sind eine Bereicherung für jede Gemeinschaft und können den ein oder anderen Abend versüßen. Ob klein oder groß, ob jung oder alt – alle spielen sie miteinander; denn ein Kartenspiel ist für jedermann.

Bis spät in die Nacht wird beisammen gesessen, um zu Lachen aber auch um sich zu ärgern, denn man weiß nie, wer wohl als Nächster als Gewinner hervorgeht.

Welche Spiele sind nun aber die Begehrtesten, die Berühmtesten, die Beliebtesten?

Bei welchem Kartenspiel hat man am meisten Spaß?

Eines der beliebtesten Kartenspiele ist MAU MAU.

MAU MAU existiert schon solange wir denken können.

Kinder spielen es in ihren Schulpausen, Jugendliche in langen Nächten mit ihren Freunden und Erwachsene, sowie ältere Herrschaften, verlieren auch nie die Lust an diesem Spiel.

Es wurde tatsächlich so begehrt, dass man mit UNO ein weiteres Spiel publiziert hat, welches dem Original fast identisch ist, bloß, dass hierbei eigen hierfür hergestellte Karten verwendet werden.

MAU MAU wird am besten mit drei bis fünf Spielern gespielt. Dabei wird ein reguläres Skatblatt gebraucht. Das Ziel des Spiels ist es alle seine Karten loszuwerden. Gewonnen hat derjenige, der als erstes seine letzte Karte abgelegt hat.

Jeder Spieler beginnt mit fünf Karten auf der Hand. Die Übrigen werden als Stapel in der Mitte des Tisches platziert, wobei eine davon aufgedeckt daneben gelegt wird.

Ein jeder Spieler hat bei seinem Zug mehrere Optionen. Außerdem haben viele der Karten besondere Bedeutungen. Hierdurch wird das Spiel spannend und spaßig. Denn zunächst könnte man denken, es sei einfach seine wenigen Karten loszuwerden, jedoch gehört wie immer viel Glück und auch Taktik dazu. Einander zusätzliche Karten auf die Hand zu befördern und somit sein Gegenüber davon abzuhalten jemals fertig zu werden, hat schon so manche Freundschaften auf die Probe gestellt. Wer Lust auf viele unterhaltsame Minuten des gemeinsamen Kartenspiels hat, sollte stets eine oder mehrere Runden MAU MAU in Betracht ziehen.

Weitere Klassiker und Beliebtheitskönige der Kartenspielwelt

Wenn die Gedanken dahin schweifen und man sich überlegt, welche die wohl besten Kartenspiele auf dem Markt sind – welche die wohl besten Kartenspiele der Welt sind – dann stößt man des Weiteren auch auf sogenannte Glücksspiele. Die Kartenspiele 21 / Black Jack oder auch Poker sind allseits weltberühmt und werden zu Hause, sowie im Casino oder auch im Internet gespielt. Online zu spielen ist mittlerweile wohl die weit verbreitetste Variante des Spielspaßes. Es gibt selbst slot spiele gratis, die allerhand Unterhaltung bieten. Sobald man sich einmal hinein gefuchst hat und die Spiele immer mehr und mehr kennenlernt wird man besser und besser.

Dies ist das attraktive am Kartenspiel. Man kann zwar voll gestopft sein mit Glück, aber eigentlich haben Amateure hierbei nichts verloren. Je mehr Erfahrung und Praxis man mit sich bringt, desto höher die Chancen zu gewinnen. Ein gesundes Selbstvertrauen plus Ehrgeiz haben noch nie geschadet.

Die Profis verdienen sogar ihren Unterhalt mit solch Spielen wie zum Beispiel Poker. Es heißt zwar Glücksspiel, jedoch gehört mehr dazu. Die Mimik, die Gestik, jegliche Bewegungen, sowie Geräusche, die man von sich gibt, beeinflussen das Spiel.

Online fallen diese Attribute natürlich weg; einfacher macht es dies dennoch nicht.

Wenn man an der Reihe ist, muss man sich beweisen. Der Zeitdruck und die Nerven spielen gegen einen. Alles kommt auf den richtigen Moment an.

Natürlich liebt die ganze Welt diese Spiele! Hier geht es nicht nur um Spaß – hier kann man alles gewinnen aber auch viel verlieren.

Ein gutes Kartenspiel hat schon immer die Leute um sich geschart. Es lohnt sich also herauszufinden, welches man selbst am besten findet. Denn Spiele gibt es viele, doch welche sind die besten?

