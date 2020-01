Ein extremer Winter

Gut gegen den Krieg!

Aber nicht gut für die Nato!

Letzte Nacht in St. Petersburg!

Unweit davon sind auch Deutsche Truppen stationiert.Sie bekommen nun einen Vorgeschmack auf den russischen Winter für den sie nicht ausgerüstet sind.

Wenn ich so an meine Grundausbildung in der Hölle des Saarlandes denke oder an ein Manöver in Wildflecken, welches ich niemals vergessen werde, dann weiß ich, wie schlecht alleine die Bundeswehr ausgerüstet ist. Denn statt besser ist es höchsten schlechter geworden.

Es möge ihnen die Ärsche verfrieren, dann vergeht ihnen die Lust auf Krieg.

Und wenn das Wetter nach Westen zieht könnt ihr Euch in Deutschland auch warm einpacken.

Die Migranten werden frieren und sich wünschen niemals den Weg nach Deutschland genommen zu haben. Sie sind dieses Wetter überhaupt nicht gewohnt. Viele von Ihnen kennen Schnee überhaupt nicht. Vielleicht hat man ihnen mal etwas erzählt von der weißen Pracht.

Fakt ist, die Meisten von Ihnen werden ziemlich doof aus der Wäsche schauen, denn sie wissen nicht wie sie damit umgehen sollen und müssen.

Das wiederum ist die Chance, dass sie ihre Koffer packen und wieder dahin gehen wo man sie hergelockt hat.

Deutschlands Wintermärchen könnte zum einem Fiasko werden.

Traut man den Prophezeiungen von Irlmaier oder auch Nostradamus so wird dieser Winter ein Vorbote sein für ein kommendes schreckliches Jahr für Deutschland und ganz Europa. Es deckt sich absolut.

Noch hat Deutschland es in der Hand den Spieß um zu drehen.

Das Volk muss sich nur mal endlich erheben und die Kriegs geile ReGIERung aus dem Reichstag werfen und die Macht ergreifen. Allen voran das Merkel und ihre Flinten Uschi welche Beide auf dem nächsten Scheiterhaufen, als Polithuren, verbrannt gehören.

Die grünen Weiber Roth, Nales und auch Kühnast usw. könnte man dann gleich mit dazu stellen, verdient hätten sie es.

Also Leute zieht Euch warm an. Und macht was. Sonst habt ihr nächstes Jahr das Nachsehen.

