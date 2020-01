RAND Corporation: Operation ‚globale Manipulation‘ ++ Hinter den Kulissen der RAND-Corporation ++

Der in Kuba geborene Journalist Alex Abella hatte exklusiven Zutritt zu den Archiven der RAND-Corporation. Was er bei seinen Recherchen entdeckte, war erschreckend: Er fand einen Plan, der von verrückten Wissenschaftlern, Verhaltensforschern und Generälen ausgearbeitet worden war; die Absicht hinter dem Plan war, den 3. Weltkrieg zu beginnen und die Amerikaner dabei auszuplündern.

Die unermüdlichen Versuche der Rockefellers seit den sechziger Jahren, mithilfe ihrer Verbündeten bolschewistischen Partner in der Sowjetunion einen Atomkrieg zu starten, sind in den Berichten von Dr. Peter Beter ausführlich (http://www.politaia.org/thema/dr-beter/) behandelt.

Alex Abella, vorher ein Skeptiker von Verschwörungstheorien und der Neuen Weltordnung, ist nach Abschluss seiner Recherchen überzeugt, dass dieser “Thinktank” (die RAND-Corporation) seit mindestens 60 Jahren hinter den Kulissen die Strippen in der amerikanischen Regierung zieht.

Das letztendliche Ziel der RAND Corporation (die natürlich eng mit den Rockefeller, Ford– und Carnegiestiftungen zusammenarbeitet) ist die technokratische Steuerung aller Aspekte der Gesellschaft unter einer Eine-Welt-Regierung. In dieser Gesellschaft wird der Mensch zur Maschine degradiert. Es gibt keinen Platz für Liebe, Mitleid, Selbstlosigkeit oder andere menschliche Gefühle in einer solchen Gesellschaft. Die RAND Corporation studiert das menschliche Verhalten und die menschliche Psyche detailiert, um Erkenntnisse und Wege für die Transformation des Menschen in diese Horrorgesellschaft zu ermöglichen. Dabei decken sie alle Bereiche der Gesellschaft ab (siehe Liste der herausragenden Spezialisten unter den RAND-Verschwörern weiter unten). Die RAND Corporation ist ein Spitzenforschungsinstitut der Globalisten.

Bertrand Russell schreibt in seinem Buch “The Impact of Science on Society” im Jahre 1953: „…Das Thema von politisch grösster Bedeutung ist Massenpsychologie… Dem gemeinen Volk wird nicht erlaubt zu wissen, wie seine Überzeugungen entstehen. Wenn die Technik vervollkommnet ist wird jede Regierung …im Stande sein, seine Untertanen zu kontrollieren ohne Bedarf für Armeen oder Polizisten……”

Während der lesten 60 Jahre waren unter anderem 30 Nobelpreisträger in die Aktivitäten der RAND Corporation involviert. Hier ein Auszug der Liste wichtiger Personen:

■ Henry H. Arnold — General, United States Air Force —

■ Kenneth Arrow — economist, Nobel Laureate, developed the impossibility theorem in social choice theory

■ Bruno Augenstein — V.P., physicist, mathematician and space scientist

■ Robert Aumann — mathematician, game theorist, Nobel Laureate in Economics

■ J. Paul Austin — Chairman of the Board, 1972–1981

■ Paul Baran — one of the developers of packet switching which was used in Arpanet and later networks like the Internet

■ Barry Boehm — software economics expert, inventor of COCOMO

■ Harold L. Brode — physicist, leading nuclear weapons effects expert

■ Bernard Brodie — Military strategist and nuclear architect

■ James R. Huber (PhD international relations), former contributing editor;

■ Amir Farshad Ebrahimi — PhD Master of Middle East security areas

■ Samuel Cohen — inventor of the neutron bomb in 1958

■ Franklin R. Collbohm — Aviation Engineer, Douglas Aircraft Company — RAND founder and former director and trustee

■ Walter Cunningham — astronaut

■ George Dantzig — mathematician, creator of the simplex algorithm for linear programming

■ Linda Darling-Hammond — co-director, School Redesign Network

■ James F. Digby — American Military Strategist, author of first treatise on precision guided munitions 1949 – 2007

■ Stephen H Dole — Author of the pivotal book Habitable Planets for Man

■ Donald Wills Douglas, Sr. — President, Douglas Aircraft Company — RAND founder

■ !!!!!!! Daniel Ellsberg — leaker of the Pentagon Papers !!!!!!!!!!!!!!!!!!

■ Francis Fukuyama — academic and author of The End of History and the Last Man

■ H. Rowen Gaither, Jr. — Chairman of the Board, 1949–1959; 1960–1961

■ David Galula, French officer and scholar

■ James J. Gillogly — cryptographer and computer scientist

■ Cecil Hastings — programmer, wrote software engineering classic, Approximations for Digital Computers (Princeton 1955)

■ William E. Hoehn — Senior Policy Advisor to Senator Sam Nunn, Visiting Professor at the Sam Nunn School of International Affairs and the Coca-Cola Foundation Eminent Practitioner in Residence at Georgia Institute of Technology

■ Brian Michael Jenkins — terrorism expert, Senior Advisor to the President of the RAND Corporation, and author of Unconquerable Nation

■ Herman Kahn — theorist on nuclear war and one of the founders of scenario planning

■ Zalmay Khalilzad — U.S. Ambassador to United Nations

■ Henry Kissinger— United States Secretary of State (1973–1977); National Security Advisor (1969–1975); Nobel Peace Prize Winner (1973)

■ Ann McLaughlin Korologos — Chairman of the Board, April 2004–present

■ Lewis “Scooter” Libby — Dick Cheney’s former Chief of Staff

■ Ray Mabus — Former ambassador, governor

■ Harry Markowitz — economist, greatly advanced finanical portfolio theory by devising mean variance analysis

■ Andrew W. Marshall — military strategist, director of the US DoD Office of Net Assessment

■ Margaret Mead — U.S. anthropologist

■ Douglas Merrill — Former Google CIO & President of EMI’s digital music division

■ Newton N. Minow — Chairman of the Board, 1970–1972

■ Lloyd N. Morrisett — Chairman of the Board, 1986–1995

■ John Forbes Nash, Jr. — mathematician, winner of Nobel Memorial Prize for Economics

■ John von Neumann — mathematician, pioneer of the modern digital computer

■ Allen Newell — artificial intelligence

■ Paul O’Neill — Chairman of the Board, 1997–2000

■ Ron Olson — Chairman of the Board, 2001–2004

■ Edmund Phelps — winner of 2006 Nobel Prize in Economics

■ W.V. Quine — philosopher

■ Arthur E. Raymond — Chief Engineer, Douglas Aircraft Company — RAND founder

■ Condoleezza Rice — former intern, former trustee (1991–1997), and former Secretary of State for the United States

■ Michael D. Rich — RAND Executive Vice President, 1993–present

■ Leo Rosten — academic and humorist

■ Donald Rumsfeld — Chairman of Board from 1981–1986; 1995–1996 and Secretary of Defense for the United States from 1975 to 1977 and 2001 to 2006.

■ Robert F. Salter — advocate of the vactrain maglev train concept

■ Paul Samuelson — economist, Nobel Laureate

■ Thomas C. Schelling — economist, winner of 2005 Nobel Prize in Economics

■ James Schlesinger — former Secretary of Defense and former Secretary of Energy

■ Norman Shapiro — mathematician, co-author of the Rice–Shapiro theorem, MH Email and RAND-Abel co-designer

■ Lloyd Shapley — mathematician and game theorist

■ David A. Shephard — Chairman of the Board, 1967–1970

■ Abram Shulsky — former Director of the Pentagon’s Office of Special Plans

■ Herbert Simon &mda-winning psychologist

■ Frank Stanton — Chairman of the Board, 1961–1967

■ James Steinberg — Deputy National Security Advisor to Bill Clinton

■ Peter Szanton — the policy analyst and former President of New York Rand

■ Katsuaki L. Terasawa — economist

■ James Thomson — RAND CEO, 1989–present

■ William H. Webster — Chairman of the Board, 1959–1960

■ Albert Wohlstetter — Mathematician and Cold-War Strategist

■ Roberta Wohlstetter — Policy analyst and military historian

■ Ratan Tata — Chairman of Tata Sons

■ Oliver Williamson — economist

Wikipedia[!] :Die RAND Corporation („Research ANd Development“ (Forschung und Entwicklung)) ist eine Denkfabrik in den USA, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet wurde, um die Streitkräfte der USA zu beraten – siehe die Rolle der ‘Rand-Experten’ im Korea-Krieg und die Propaganda des Kalten Krieges (siehe Robin, R., The Making of the Cold War Enemy. Culture and Politics in the Military-Intellectual Complex, 2001, Princeton University Press). Am 14. Mai 1948 wurde aus dem “Project RAND” die Non-Profit-Organisation RAND. Seitdem ist diese Organisation stark gewachsen und arbeitet mittlerweile auch mit anderen staatlichen, aber auch wirtschaftlichen Institutionen zusammen. Die Denkfabrik hat heute in ihren acht Standorten in Santa Monica (Zentrale), Arlington, Pittsburgh, New York City (Bildungsrat), Leiden (Europazentrale), Berlin, Cambridge und Doha 1600 Beschäftigte. (Wikipedia)

Bild: Headquarter der RAND-Cooperation 😉

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge

Bitte teilen! :)













49 Shares

Kommentare

Kommentare