Sinn und Zweck der BRD

Nutzen für Alle nur nicht für das Deutsche Volk!

Politischer Amtseid:

„Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.“ 🙄

Den Nutzen des Deutschen Volkes mehren.

Die Frage stellt sich zu wessen Gunsten?

Wir alle wissen,

dass wir zur Zeit ca. 30 Milliarden jährlich an die USA zahlen! Besatzerkosten !

! dass wir jährlich ca. 3 Millionen an den Zentralrat der Juden bezahlen

bezahlen dass wir jährlich U-Boote finanzieren für Israel

finanzieren für Israel dass wir nun gezielt als Auffanglager für angebliche Flüchtlinge dienen und für diese sorgen.

Diese Liste kann man sicherlich fort führen. Vieles ist unter dem Deckmantel „Geheim“ im Verborgenen.

Fakt ist, die Deutschen sind seit 1918 die Zahlmeister der Welt. Die BRD ist ein Zwangskonstrukt der Alliierten und dient nur dazu das Deutsche Volk auszunehmen und letztendlich der Vernichtung zuzuführen.

So lautet der (Hooton) Plan der leider nur den wenigsten bekannt ist.

Die Deutschen befinden sich in einer Sklavenhaft. Sie dürfen arbeiten bis zum umfallen, haben im Alter keinen Rechte mehr und die Rente, die ja mal angeblich sicher war, führt heute zu einer vermehrten Altersarmut. Ein Begriff den es früher nicht gab.

Die Rechte der Deutschen werden immer mehr eingeschränkt. Wer gegen die Re“gier“ung ist gilt als Rechter NAZI obwohl die angeblich gewählten Volkszertreter selbst die größten NAZIS überhaupt sind.

Vor dem Gesetz sind alle gleich.

Es sei Du hast einen Deutschen Personal Ausweis.

Dann bekommst du nur mehr Almosen (Harz4) von denen man nicht leben kann. Selbst die werden dir noch genommen falls du die Auflagen Deines Jobcenters nicht erfüllst, welches selbst vor peinlichen Fragen über das Intim Leben nicht zurück schreckt.

Zu Gereiste, oder besser der Flüchtlingsimport, dagegen wird mit bis zu 1000,–€ pro Person im Monat fürstlich versorgt. Es werden Wohnungen der Deutschen geräumt und kostenlos an die neuen Besatzer abgegeben, wobei man die einstigen deutschen Bewohner sich selbst überlässt und diese entweder in Container oder unter Brücken ziehen müssen. Ganze Häuser lässt man neu bauen nur für die Zu Gereisten.

Wer etwas sagt gilt als rassistischer NAZI.

Sinn und Zweck der BRD ist also die Vernichtung Deutschlands und der Deutschen.

Wenn man sich die Politiker anhört welche sich so Ausländer freundlich geben und das Deutschsein mit Füßen treten da fragt man sich als anständiger Deutscher, wer sind die, wo kommen die her und wem dienen die eigentlich?

Sie dienen allen nur nicht den Deutschen!

Alle voran das Merkel. Aus ihr stinkt ja schon die Jüdin. Kohl war ebenso einer und fast alle Kanzler vorher ebenso. Gleiches gilt für den Bundespräsidenten. Es sind wohl alle Schalt und Verwaltungsstellen mit Juden besetzt. Anders wird man nicht an solch einen Posten kommen. Demnächst nach Willen vom „Erzdämon“ Gabriel sollen ja vermehrt Moslems in diese Posten gehievt werden.

Apropos Moslems!

Die bekommen ja nicht erst seit einigen Monaten oder Jahren sprichwörtlich Puderzucker in den Arsch geblasen. Dieses Krobzeuch von Menschen, sorry für den Ausdruck, wird schon sehr lange Zeit hoffiert. Nun sind wir an dem Punkt angelangt an dem das Deutsche Volk zu guten Moslems um erzogen werden soll. Offensichtlich aber nicht nur die Deutschen sondern auch die anderen Europäer.

Da werden Schulbesuche in einer Moschee zur Pflicht deren Nichtbefolgung mit 300,–€ geahndet wird. Deutsche Kinder müssen sich den islamischen Gesetzen unterordnen. Das Essen in den Schulen und Kindergärten muss natürlich dem Islam angepasst sein.

Statt Kirchen baut man nun Moscheen! Diese natürlich mit Minaretten, weil sich das ja so gehört, dort oben darf dann ein Muezzin zum Gebet rufen. Dieser Ruf ist für die meisten Deutschen so was von schrecklich. Das tut in den Ohren weh. Sagst aber was dagegen bist Nazi und rassistisch.

Wenn eine politische Partei sich dann für Deutsche Rechte einsetzt, dann ist sie gleich gefährlich und wird ins rechte Lager geschoben wie man an der AFD nun sehen kann.

Die NPD in Meckpom hat mal einen Vorschlag abgegeben um das Deutsche Gut zu schützen. Dieses wurde als rassistisch abgetan. In etwa mit den gleichen Sprüchen die Menachem Begin am 25.Juni 1982 vor der Knesset in Israel abgegeben hat.

Und hier der Vergleich im Video. Man vergleiche die Texte.

Was man uns Deutschen vorwirft und was der Ober Jude damals sagte. Für mich ein weiterer Beweis, dass wir von Juden oder Zionisten regiert werden welche aktiv an der Ausrottung des Deutschen Volkes beteiligt sind. Sie tarnen sich als biedere Deutsche und sind in Wirklichkeit nur an den Interessen der Zionisten oder allenfalls der Juden interessiert die ja so gerne ihr groß Israel auf deutschen Boden errichten würden.

Es ist das alte Spiel von dem schon Adolf Hitler sprach nachdem die Juden ihm und dem Deutschen Volk den Krieg erklärten.

Der Sinn und Zweck der BRD ist also nichts Gutes. Schon gar nicht das was uns vorgegeben wurde. Es ist eher genau das Gegenteil.

Und weil die Wahrheit nach so lange Zeit endlich auf den Tisch kommt, wird es höchste Zeit, dass sich die echten Deutschen endlich der Gefahr bewusst werden in der sie leben und dagegen aufbegehren.

Jeder Deutsche hat schon lange, nicht nur das Recht, sondern erst Recht die Pflicht, sich gegen die verbrecherischen Machenschaften der „ReGIERenden“ aufzulehnen. Notfalls ist sogar Gewallt anzuwenden um diese verkommenen Subjekte aus ihren Posten zu entfernen.

Also auf geht’s Leute!

Gruß aus Uruguay

Peter

